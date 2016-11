22.11.2016

von PNN Drucken

Von Potsdam nach Caputh : Stadt wirbt für Sanierung der Templiner Straße

von PNN

Zur Instandsetzung der extrem sanierungsbedürftigen Templiner Straße in Richtung Caputh veranstaltet die Stadt eine Bürgerversammlung. Dabei soll am Montag, dem 12. Dezember, ab 18 Uhr über den Stand der Planungen informiert werden. Ort ist das Braumanufaktur-Forsthaus Templin an der Straße. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Wie berichtet soll die Sanierung der Strecke im März beginnen. Sie soll zunächst im Bereich vom Ortsausgang Potsdam bis zum Ortseingang Caputh instand gesetzt werden. Innerhalb von bestehenden Wasserschutzzonen müsse die Fahrbahn komplett neu hergestellt werden, so die Stadt. Für die restlichen Abschnitte werde die bestehende, zum Teil bereits gebrochene Betondecke mit Asphalt überzogen. Auch der straßenbegleitende Radweg soll erneuert werden.

Die Kosten liegen nach derzeitigem Planungsstand bei 4,4 Millionen Euro. Die Stadt hofft dabei auf bis zu 2,4 Millionen Euro Landesförderung, ein Bewilligungsbescheid liegt aber noch nicht vor. Einen Teil der Finanzierung übernimmt die Nachbargemeinde Schwielowsee über einen vereinbarten Festbetrag in Höhe von 440 000 Euro. Anwohner müssen sich finanziell nicht beteiligen.