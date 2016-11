21.11.2016

von PNN Drucken

Potsdam Agenda : Was diese Woche ansteht

von PNN

Der Weihnachtsmarkt beginnt, neuer Marketingplan, neue Spendensammelstelle für Flüchtlinge, Kitaprobleme im Fokus.

Der Weihnachtsmarkt beginnt

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) eröffnet am heutigen Montag den Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ in der Brandenburger Straße. Um 15.15 Uhr beginnt die traditionelle Kutschfahrt mit dem Weihnachtsmann vor dem Rathaus. Von dort aus geht es zum Luisenplatz, wo wie jedes Jahr um 16 Uhr ein Stollen angeschnitten wird. Am Freitagnachmittag beginnt dann der Böhmische Weihnachtsmarkt auf dem Weberplatz in Babelsberg.

Marketingplan 2017

Der touristische Marketingplan für das kommende Jahr wird am heutigen Montag im Rathaus vorgestellt. Unter anderem geht es um die Frage, wie viele neue Touristen erwartet werden, wenn ab dem 23. Januar das Palais Barberini am Alten Markt eröffnet – und wie Potsdam darauf vorbereitet ist.

Wiedereinstieg in den Beruf

Die neue Anlaufstelle der Landeshauptstadt zur Beratung und Information über Rückkehrmöglichkeiten nach familiärer Auszeit in den Beruf wird am Mittwoch eröffnet. Diese befindet sich in der Yorckstraße 24.

Neue Spendensammelstelle

Die neue Spendensammelstelle für Flüchtlinge ist ab Freitag in Betrieb – einen Tag später als zunächst angekündigt. Sie befindet sich in der leeren Leichtbauhalle in Drewitz, Slatan-Dudow-/Ecke Wolfgang-Staudte-Straße.

Kitaprobleme im Fokus

Die Probleme der Stadt im Kitabereich, speziell der schlechte Betreuungsschlüssel, sind eines der Themen beim Jugendhilfeausschuss am Donnerstag. Das Gremium trifft sich ab 16.30 Uhr im Haus 1, Raum 405, auf dem Campus der Stadtverwaltung in der Hegelallee.

Preis für Wissenschaftler

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) verleiht am Freitag ab 19 Uhr den Potsdamer Nachwuchswissenschaftlerpreis. Ort ist der Nikolaisaal in der Wilhelm- Staab-Straße.