19.11.2016

von Henri Kramer

Hintergrund : Das Modell Parkeintritt

von Henri Kramer

Bisher hat die Stiftung für das Modell ihres Pflichteintritts für den Park Sanssouci geplant, dass während der Saison zwischen April und Oktober alle Erwachsenen pro Parkbesuch zwei Euro zahlen müssten. Potsdamer könnten sich für zwölf Euro eine Jahreskarte kaufen. Mit drei Millionen Euro Einnahmen kalkuliert die Stiftung pro Jahr – und davon sind die Kosten für Personal und technische Umsetzung schon abgezogen. Das Geld soll eingesetzt werden, um das bestehende Pflegedefizit in den Welterbe-Gartenanlagen der Stiftung abzubauen. Ein Parkeintritt hätte auch Auswirkungen auf die generelle Zugänglichkeit des Parks Sanssouci: 15 der bisher 25 Eingänge würden dauerhaft geschlossen bleiben, um den Verwaltungsaufwand in Grenzen zu halten. Die Stiftung argumentiert, es handele sich dabei um Nebeneingänge, von denen einige bereits geschlossen sind. Der Eintritt soll von Angestellten der Stiftung kassiert werden, Drehkreuze kämen nur in Ausnahmefällen zum Einsatz.