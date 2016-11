NACHRICHTEN

Mehr als 1200 Buchungen für das leere Museum Barberini

Innenstadt - Für die Tage der offenen Tür im leeren Museum Barberini am Alten Markt haben innerhalb von 24 Stunden rund 1200 Interessierte ein Zeitfenster gebucht, in dem sie das Haus besuchen wollen. Das sagte eine Sprecherin des Museums am Freitag auf PNN-Anfrage. Interessenten können im Internet unter www.museum-barberini.com seit Donnerstag die Gratis-Zeitfenster-Tickets bestellen, um das leere Museum vom 28. November bis 4. Dezember zu erleben. Wie berichtet eröffnet das Museum am 23. Januar 2017 mit drei hochkarätigen Ausstellungen – zum Impressionismus, zur DDR-Kunst und zur Moderne. Gezeigt werden mehr als 170 Werke. Das Museum stiftet der Software-Unternehmer Hasso Plattner. Es zeigt Werke aus seiner Privatsammlung und von internationalen Leihgebern und soll sich mit Kunsthäusern weltweit messen können.

Auffahrt in Wohngebiete gesperrt

Am Stern/Kirchsteigfeld - Behinderungen an der Nutheschnellstraße: Die Auf- und Abfahrt zu den Wohngebieten Am Stern und Kirchsteigfeld wird ab kommenden Dienstag für drei Wochen vollständig gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Der Grund: Die laufende Sanierung der Neuendorfer Straße solle, soweit möglich, noch bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden. Die Umleitung verlaufe in beide Richtungen über die Anschlussstelle Konrad-Wolf-Allee, so die Stadt weiter.

Drogen aus dem Flüchtlingsheim

Bornstedter Feld - Die Polizei hat bei der Durchsuchung eines Flüchtlingsheims Haschisch gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe ein Zeuge am Donnerstagabend zwei Jungen beim Drogenkauf erwischt und die Polizei gerufen. Die 14- und 16-Jährigen hätten die Drogen aus einem Flüchtlingsheim in der Nähe gekauft, hieß es. Bei der Überprüfung der Unterkunft seien in einem Zimmer vier 18- bis 24-Jährige beim Drogenkonsum erwischt worden, so die Polizei. Bei dem 18-jährigen Syrer fanden die Ermittler demnach weiteres Haschisch – allerdings im Gramm-Bereich, wie es hieß. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, die Jungen ihren Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. HK

Berichtigung

Bei der Berichterstattung zu den neuen Organisatoren der Schlössernacht ist uns ein Fehler unterlaufen. Die Berliner Agentur Artecom war nur bis inklusive 2014 Mitveranstalter der Schlössernacht. Irrtümlich hatten die PNN berichtet, das sei bis 2016 der Fall gewesen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. PNN