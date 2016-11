NACHRICHTEN

Linke-Fraktion fordert Ende der Verhandlungen zu den Attikafiguren

Die Aufhebung des Beschlusses zur Rückführung der Attikafiguren für das Potsdamer Landtagsschloss fordert die Linke-Fraktion. Ein entsprechender Antrag sei für die Dezembersitzung der Stadtverordneten gestellt worden, teilte Linke-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg mit. Vor drei Jahren hatten die Stadtverordneten auf Antrag von CDU/ANW und SPD die Stadtverwaltung aufgefordert, für die Rückführung dieser Attikafiguren von der Berliner Humboldt-Universität auf den Landtagsneubau zu sorgen und entsprechende Gespräche zu führen. Doch habe Potsdam keinerlei Entscheidungsbefugnis zum Umgang mit diesen Figuren, so Scharfenberg. Auch sei von Berliner Seite klar zum Ausdruck gebracht worden, dass keine Veranlassung gesehen wird, diese Dauerleihgabe der Schlösserstiftung zurückzugeben. Daher solle speziell Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) von diesem „unrealistischen Auftrag“ entlastet werden, um sich den eigentlichen Aufgaben der Stadt widmen zu können, so Scharfenberg weiter.

Unfall verursacht Riesenstau

Innenstadt - Für einen enormen Stau in der gesamten Innenstadt hat am Mittwochnachmittag ein Unfall im Bereich der Langen Brücke gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war um 15.25 Uhr eine 45-jährige Autofahrerin in Höhe des Landtags ins Schleudern geraten, in den Gegenverkehr geraten und gegen ein anderes Auto gefahren. Dessen 71-jähriger Fahrer musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Bergung und der Unfallaufnahme auf einer der wichtigsten Potsdamer Verkehrsadern kam es zu erheblichen Rückstaus. PNN-Leser berichteten, selbst Fahrten vom Potsdamer Norden in die Innenstadt hätten rund 45 Minuten gedauert – weil der gesamte Verkehr auf dem Innenstadtring in Richtung Breite Straße zum Erliegen gekommen war. HK