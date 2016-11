Nächster Halt: entfällt

Seltenere Stopps in Wannsee und Charlottenburg

Griebnitzsee - Wer künftig mit Zügen der Regionalbahnlinien RB21 und 22 aus Berlin Richtung Potsdam fahren will, sollte vorher den Fahrplan prüfen. Denn die Züge werden ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember abwechselnd nicht mehr in Berlin-Charlottenburg beziehungsweise Wannsee halten. Hintergrund ist, dass nach mehreren Jahren Verzögerung derzeit am Bahnhof Griebnitzsee ein zweiter Bahnsteig für den Regionalverkehr gebaut wird. An ihm sollen künftig Züge des RB21 und 22 halten, die in den Hauptverkehrszeiten zwischen 7 und 9 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr aus Berlin-Friedrichstraße nach Golm fahren. In Richtung Berlin werden die Züge wie bisher auch in Wannsee und Charlottenburg halten. Die Deutsche Bahn begründet den Verzicht auf einen Halt in Wannsee oder Charlottenburg mit fehlenden Streckenkapazitäten auf der Stadtbahnstrecke in Berlin. Für einen zusätzlichen Halt fehle schlicht die Zeit, so ein Sprecher. Die Begründung der Bahn findet auch beim Fahrgastverband Igeb Verständnis. Allerdings weise die Entscheidung auf ein größeres Problem hin, sagte Sprecher Jens Wieseke den PNN. „Die Bahn zieht an einer zu kurzen Decke.“ Langfristig könnten nur neue Streckenkapazitäten durch eine Wiederbelebung der sogenannten Stammbahn über Zehlendorf helfen. Außerdem müsse die S-Bahn durch schnellere Züge und ein zweites Gleis von Wannsee nach Potsdam attraktiver werden. Kurzfristig sei es wünschenswert, dass RB21 und 22 auch am Abend nach Berlin fahren, wenn an den Uni-Standorten in Golm und Griebnitzsee noch Veranstaltungen stattfinden. „Da gibt es Bedarf.“ Die Bahn zeigte sich demgegenüber aufgeschlossen. Entscheiden müssten aber die Länder Berlin und Brandenburg. Wenn mehr gewünscht werde, müssten die Länder mehr bestellen, hieß es. mar