16.11.2016

von Henri Kramer

Potsdam : Immer wieder Rohrbrüche

Rohrbrüche sind in Potsdam ein Dauerproblem: Schon jetzt müssen die Stadtwerke jährlich rund zehn bis zwölf Millionen Euro in die Erneuerung von zu alten Leitungen investieren. Dazu kommen die Kosten für neue Leitungen. Das alles kann im Einzelfall viel Geld kosten. Zwei Beispiele: So gibt die Stadtwerke-Tochter Energie und Wasser Potsdam in diesem Jahr für eine neue Trinkwasserleitung in der Eichenallee in Bornstedt 50 000 Euro aus, für die Trink- und Abwasser-Erschließung in der Max-Eyth-Allee in Bornim 150 000 Euro.