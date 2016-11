NACHRICHTEN

Fragen der Potsdamer erwartet

Die nächste Einwohnerfragestunde der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung findet am Mittwoch, dem 7. Dezember, von 19 bis 20 Uhr statt. Dabei erhalten Potsdamer die Möglichkeit, Fragen an die Stadtverordneten oder den Oberbürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Dabei dürfen allerdings nur Fragen zu Angelegenheiten gestellt werden, die in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind sowie zu solchen Angelegenheiten, die nicht bereits Gegenstand der gleichen Sitzung sind. Die Fragen werden zudem nur aufgerufen und beantwortet, wenn der Fragesteller auch anwesend ist. Bürger werden gebeten, ihre Anfragen bis spätestens Samstag, den 26. November, in Schriftform im Büro der Stadtverordnetenversammlung, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14461 Potsdam, einzureichen – möglich ist dies auch per E-Mail an StVV-buero@rathaus.potsdam.de.

Stadt ruft zu Fahrrad-Klima-Test auf

Die Stadtverwaltung ruft dazu auf, am ADFC-Fahrradklima-Test teilzunehmen – dem größten Zufriedenheits-Index der Radfahrer in Deutschland. Bis zum 30. November können die Potsdamer an dieser Befragung teilnehmen und den Radverkehr in der Landeshauptstadt Potsdam bewerten – und zwar im Internet unter www.fahrradklima-test.de. Beim letzten Test dieser Art hatte die Stadt Potsdam 2014 den vierten Platz der Kategorie „Städte mit 100 000 bis 200 000 Einwohnern“ erreicht.

Bürgervertretung wird gewählt

Drewitz - Noch bis zum 18. November wird in der Gartenstadt Drewitz eine neue Bürgervertretung gewählt. Wahllokale sind im Havel-Nuthe-Center sowie im Begegnungszentrum Oskar eingerichtet. Insgesamt wird die neue Bürgervertretung Drewitz aus fünf Mitgliedern bestehen, insgesamt gibt es acht Bewerber. Informationen gibt es unter www.gartenstadt-drewitz.blogspot.de. PNN