NACHRICHTEN

Meteorologen warnen vor Glatteis

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor überfrierender Nässe am heutigen Dienstagmorgen. Das teilten die Meteorologen am Montag mit. Grund sei ein Niederschlagsband, welches in der Nacht über Potsdam zieht. Zu Beginn wird dabei Schnee und dann Regen erwartet. Daher könne Glatteis nicht ausgeschlossen werden, so der Wetterdienst weiter. PNN

Fraktionswechsel im Stadthaus

Stühlerücken im Stadtparlament: Der frühere AfD-Abgeordnete Lothar Wellman verlässt die Fraktion Bürgerbündnis/FDP und wechselt zu den Stadtverordneten der CDU/ANW-Fraktion. Das teilte CDU/ANW-Chef Matthias Finken am Montagabend mit: „Wir gewinnen damit einen engagierten und kompetenten Stadtverordneten.“ Wellmann sagte auf Nachfrage, er habe sich schon vor Jahren in der CDU engagiert – bis zu seinem Austritt 2013. Nun habe er sich wieder für seine frühere politische Heimat entschieden. Bürgerbündnis/FDP-Fraktionschef Wolfhard Kirsch sagte, die Entscheidung habe ihn überrascht. Mit dem Wechsel verschieben sich wieder die Verhältnisse im Stadtparlament, weil nun die Fraktionen von Bürgerbündnis/FDP und Die Andere jeweils wieder vier Stadtverordnete besitzen. Damit müssen beide Gruppen nun losen, wer welche Fachausschüsse und Aufsichtsräte besetzen kann, wie Die-Andere-Fraktionsgeschäftsführer Lutz Boede auf Anfrage erinnerte. Wellmann war vor eineinhalb Jahren von der AfD zum Bürgerbündnis gewechselt. HK

Verheugen hält Festrede

Der langjährige EU-Kommissar Günther Verheugen hält am heutigen Dienstag die Festrede auf dem Verbandstag des Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmens (BBU). Unter dem Motto „Bewegte Zeiten - starke Partner“ treffen sich am Nachmittag im Potsdamer Dorint Hotel rund 1000 Gäste aus Wohnungswirtschaft, Politik, Verwaltung und Partnerunternehmen. PNN