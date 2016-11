DIESE WOCHE

Messe mit Schülerunternehmen

Produkte von Schülerunternehmen stehen am heutigen Montag bei der Messe „Schule mit Unternehmensgeist“ an der Lenné-Gesamtschule im Fokus. Neben Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) werden auch Vertreter der IHK-Stiftung „Fachkräfte für Brandenburg“ und der Servicestelle Schülerfirmen erwartet.

Grundstein im Bornstedter Feld

Am morgigen Dienstag wird um 11.30 Uhr der Grundstein für ein Wohnhaus der städtischen Pro Potsdam in der Georg-Hermann-Allee 36 gelegt.

Auszeichnung für Gastronomen

Am morgigen Dienstag 14 Uhr werden im Inselhotel Potsdam auf Hermannswerder die diesjährigen Preisträger der Qualitätsoffensive „Potsdamer Gastlichkeit“ ausgezeichnet. Anwesend sind Vertreter von Stadt, IHK, Dehoga und dem Potsdamer Tourismusmarketing.

Neue Schlössernacht-Macher

Am Mittwoch stellen Schlösserstiftungsdirektor Hartmut Dorgerloh und Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) vor Journalisten den neuen Veranstalter der Schlössernacht und das Konzept für die nächste Schlössernacht vor. Mit dem Wechsel will die Stiftung auf zurückgehende Besucherzahlen reagieren.

Seniorenresidenz wird eingeweiht

Am morgigen Mittwoch wird 12.45 Uhr die Evangelische Seniorenresidenz Luisengarten in der Alexander-Klein-Straße 4 im Bornstedter Feld eingeweiht.

Turnhalle wird übergeben

Die neue Turnhalle in der Kurfürstenstraße wird am morgigen Mittwoch um 13.45 Uhr übergeben und eröffnet.

Vorlesetag

Am Freitag findet der bundesweite Vorlesetag an Grundschulen statt. In Potsdam liest unter anderem der Sozialbeigeordnete Mike Schubert (SPD) in der Grundschule Ludwig Renn. PNN