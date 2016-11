14.11.2016

POTSDAM EXKLUSIV

Bild vergößern Lars Lange

Ausgezeichneter Szenenbildner

Bei Preisverleihungen auf die Bühne zu müssen, daran sollte Lars Lange sich mittlerweile gewöhnt haben. Der Potsdamer Szenenbildner ist für seine Arbeit schon mehrfach ausgezeichnet worden – unter anderem zweimal mit dem renommierten Grimme-Preis. Den gab es für seine Bühnenbilder der TV-Filme „Der Turm“ und „Bornholmer Straße“. Zuletzt war Lange mit dem Szenenbild für die teilweise in Potsdam gedrehte TV-Serie „Deutschland 83“ erfolgreich – und wurde damit noch mehr zum Experten für DDR-Kulissen. Daher ist der Preis, den Lange am Samstag bekommen hat, vielleicht auch für ihn etwas Neues: Dieses Mal wurde er für das Szenenbild des ZDF-Dreiteilers „Ku’damm 56“ ausgezeichnet, den die Babelsberger UFA Fiction produziert hatte – mit einem Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen, verliehen in Köln. Die TV-Miniserie spielt ausnahmsweise nicht zur DDR-Zeit – sondern im Jahr 1956.

