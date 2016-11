11.11.2016

von Henri Kramer Drucken

Neuer Standort für Moschee in Potsdam : AfD will Potsdamer über Moschee-Standort abstimmen lassen

von Henri Kramer

Bild vergößern Bald Moschee? Der frühere Rewe-Markt im Stadtteil Schlaatz. Foto: Manfred Thomas

Die Potsdamer Muslime erwägen, einen früheren Supermarkt am Schlaatz zu kaufen und dort ihre Moschee einzurichten. Über die Idee sollen die Potsdamer abstimmen, fordert nun die AfD-Fraktion im Landtag.

Potsdam - Nach dem Vorschlag der islamischen Gemeinde, für ihre neue Moschee einen leer stehenden Supermarkt am Schlaatz zu kaufen und umzubauen, hat die rechtspopulistische AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag eine Bürgerbeteiligung gefordert. Der AfD-Abgeordnete Thomas Jung erklärte, die Stadt Potsdam solle „zunächst die Anwohner fragen, ob sie mit diesem Vorhaben einverstanden sind“. Er fände es besser, wenn dort etwa „ein Freizeitzentrum für alle Potsdamer Bürger entstünde, anstatt für eine deutlich kleinere Gruppe eine Moschee zu errichten“.

Die Moschee-Gemeinde selbst veranstaltet in ihrer – zu kleinen – Moschee in der Straße Am Kanal 61 am morgigen Samstag einen Tag der offenen Tür. Beginn ist um 14 Uhr.

Lesen Sie weiter:

Die Muslime in Potsdam suchen einen neuen Standort für ihre Moschee. Jetzt schaltet sich die AfD ein, die über das Grundrecht der Religionsfreiheit abstimmen lassen will. Ein Kommentar >>