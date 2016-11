10.11.2016

Jubiläen : 130 Jahre verheiratet: Blumen für zwei Potsdamer Ehepaare

70 Jahre verheiratet. Die Eheleute Herbert und Ursula Karsch.

Das Ehepaar Linkowitsch ist seit 60 Jahren verheiratet, Herbert und Ursula Karsch seit 70 Jahren. Was das Geheimnis seiner langen Ehe ist, verrät Joachim Linkowitsch.

Potsdam - Gleich zu zwei Ehejubiläen sind Mitarbeiter der Landeshauptstadt gestern mit Blumen ausgerückt: Die 70-jährige Gnadenhochzeit feierten Herbert und Ursula Karsch. 1941 lernten sie sich in Berlin kennen, fünf Jahre später standen sie vor dem Traualtar. Seit 1953 leben die beiden in Potsdam. Kinder bekamen sie nie, dafür gab es berufliche Erfolge: Die heute 90-jährige Ursula Karsch arbeitete viele Jahre bei der Einkaufs- und Liefergenossenschaft der Friseure, zuletzt als Geschäftsführerin. Herbert Karsch qualifizierte sich im Laufe seines Berufslebens vom Betonfacharbeiter zum Bauingenieur. Die Feier der Gnadenhochzeit veranstaltete das Ehepaar in den eigenen vier Wänden in der Burgstraße.

"So ein hübsches Mädchen", dachte Joachim Linkowitsch vor über 60 Jahren

Bereits seit 60 Jahren verheiratet sind auch Joachim Linkowitsch und seine Frau Renate. Um sie zu sehen, muss der 84-Jährige mittlerweile aber von seiner Wohnung am Stern zum Seniorenheim Emmaus-Haus – was er jeden Tag macht. Er heiratete sie an ihrem 18. Geburtstag im Jahre 1956. Im Jahr zuvor, beim Pfingsttanz im mecklenburgischen Dömitz, hatte der heute 84-Jährige sie zum ersten Mal gesehen. „So ein hübsches Mädchen, hab ich gedacht“, schwärmt er noch heute. Doch Renate habe damals den Ruf gehabt, allen Verehrern gnadenlos den Korb zu geben. Joachim Linkowitsch ging trotzdem zu ihr und forderte zum Tanz – siehe da, sie stand auf. Schon im nächsten Frühjahr kam Tochter Birgit zur Welt.

Gemeinsame Hobbys und viel Freude an der Tochter, der Enkelin und den zwei Urenkeln – das seien die Geheimnisse für eine 60 Jahre währende glückliche Ehe, sagt Joachim Linkowitsch. Zusammen waren die Eheleute viel in der Natur und in Sportvereinen aktiv. 1985 zogen sie nach Potsdam. Er arbeitete als Forscher in Teltow, seine Frau als Chefsekretärin, die die Büroorganisation der Wohnungsbaugenossenschaft Friedrich Engels übernahm. Mittlerweile ist Renate Linkowitsch pflegebedürftig.