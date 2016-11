NACHRICHTEN

EWP warnt vor Betrügern

Die Stadtwerke-Tochter Energie und Wasser Potsdam (EWP) warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Anlass ist ein Versuch von zwei angeblichen Monteuren, von einem Babelsberger Rentnerehepaar 5000 Euro zu erhalten. Die vorgeblichen Mitarbeiter hätten bei den Senioren geklingelt und behauptet, sie überprüfen gerade mittels eines Roboters die Wasser- und Abwasserleitungen im Haus. Im Ergebnis der Untersuchung hätten sie festgestellt, dass sie umgehend die Straße aufreißen müssten. Dies würde rund 5000 Euro kosten, die sofort in bar fällig wären – andernfalls werde das Wasser für vier Wochen abgestellt. Allerdings hätten die Senioren den Betrugsversuch erkannt und sofort beim EWP-Kundenservice Alarm geschlagen. Die EWP teilte weiter mit, ihre Mitarbeiter würden sich grundsätzlich durch einen Firmenausweis legitimieren und Zahlungen nicht vor Ort abwickeln. HK

Schwäche bei Korruptionsprävention

Der Ombudsmann gegen Korruption im Rathaus, Rainer Frank, sieht noch Nachholbedarf in Sachen Prävention. So hätten Mitarbeiter im Rathaus noch Schwächen, mit dem bestehenden Annahmegebot für Geschenke umzugehen, sagte Frank am Mittwochabend im Hauptausschuss. Die Praxis der Geschenkannahme werde auch in den einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung unterschiedlich gehandhabt, sagte er. Mit Hilfe von Schulungen im Rathaus sollen solche Defizite abgebaut werden. Insgesamt sei die Stadt in Sachen Korruptionsprävention aber bereits gut aufgestellt, besser als mancher Großunternehmer. Frank ist Jurist für Strafrecht und nimmt seit einem Jahr vertraulich Hinweise auf Korruption im Rathaus entgegen. HK

Voltaireweg wird saniert

Jägervorstadt – Die Wege entlang des Reiter- und Voltairewegs von der Innenstadt Richtung Park Sanssouci werden in den kommenden Wochen umfangreich saniert. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, ist die Reparatur erforderlich, weil die Wege stark frequentiert und durch Starkregen beschädigt worden seien. Damit das Regenwasser künftig wieder besser abfließen kann, werden die angrenzenden, hochgewachsenen Rasenflächen beiderseits der Wege abgeschält. Dazu müssten einzelne Wegeabschnitte immer wieder gesperrt werden, so der Bereich Grünflächen der Stadtverwaltung. Die Kosten betragen rund 35 000 Euro. Auch im Reiterweg entlang der Russischen Kolonie werden die Fußwege wieder hergestellt. Die wichtige Straße zur B2 Richtung Norden muss dafür bis 22. November verengt werden. Die Arbeiten werden im Auftrag der Stadtwerke-Tochter Energie und Wasser Potsdam (EWP) durch die Firmen TRP und Stadtgrün durchgeführt. sen