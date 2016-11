09.11.2016

Polizeibericht für Potsdam : Parfümdieb bedrohte Angestellten mit einem Messer

Ein Mann wollte in einem Geschäft in der Brandenburger Straße mehrere Parfüms klauen. Als ihn ein Mitarbeiter daran hinderte, stach er zu und verschwand.

Potsdam - Ein bisher unbekannter Mann hat mit einem Messer versucht, einen Ladenangestellen zu verletzen. Wie die Polizei mitteilte, steckte der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Geschäft in der Brandenburger Straße mehrere Parfümflaschen ein. Ein Mitarbeiter sprach ihn an, der Mann legte die Flakons auf den Tisch. Dann wollte er sie wieder einstecken und davonlaufen, doch der Angestellte hinderte ihn daran.

Plötzlich zog der Parfümdieb ein Messer und stach in die Richtung des Mitarbeiters. Weil dieser aber dicke Kleidung trug, blieb er unverletzt. Der Angreifer flüchtete in Richtung Jägerstraße.

Nun ermittelt die Polizei wegen räuberischen Diebstahls. Wer den Mann gesehen hat oder etwas zur Tat sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 0331-5508-1224 zu melden.



Der Mann wird so beschrieben:

- Er ist 30 bis 35 Jahre alt

- Zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß

- Er hat eine schlanke bis normale Figur

- Er trug eine dunkle Oberbekleidung mit Regenkapuze, eine dunkelblaue Hose, ein schwarzes Basecap mit grünlichem Schirm. Er hatte außerdem einen dunklen Rucksack dabei.

- Er soll eine osteuropäische Aussprache haben