IHK will Reform für flexiblere Öffnungszeiten

Die Industrie- und Handelskammern im Land unterstützen flexiblere Ladenöffnungszeiten am Sonntag – auch in der Stadt Potsdam. Das erklärten die drei IHK-Verbände des Landes in einer gemeinsamen Mitteilung. Anlass: Im Landtag steht heute erstmals die geplante Änderung des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes auf der Tagesordnung.

Demnach dürfte es stadtweit künftig bis zu fünf verkaufsoffene Sonntage geben. An einem weiteren Sonn- oder Feiertag können Geschäfte anlassbezogen in einem von einer Veranstaltung betroffenen, jeweils unterschiedlichen Stadtbezirk öffnen – bis zu fünf Mal pro Jahr. Unter dem Strich soll so jede Verkaufsstelle an maximal sechs Sonntagen öffnen dürfen – unterm Strich könnten die Potsdamer also an verschiedenen Orten in der Stadt künftig an zehn Sonntagen im Jahr einkaufen.

Die IHK-Verbände begrüßen das, wie es hieß – gerade im Ringen um attraktivere Innenstädte. So könnten sich auch einzelne Stadtteile und deren Unternehmen besser präsentieren. Allerdings lasse der konkrete Gesetzestext aus Sicht der IHK zu viel Auslegungsspielraum, hier benötige der Handel mehr Rechtssicherheit. Speziell Potsdamer Händler und die Stadtverwaltung hatten in den vergangenen Jahren mehrfach flexiblere Lösungen bei den Sonntagsöffnungszeiten gefordert. HK