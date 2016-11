NACHRICHTEN

Fehlalarm im Hauptbahnhof

Innenstadt - Wegen eines Fehlalarms der Brandmeldeanlage wurde der Potsdamer Hauptbahnhof am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr von der Bundespolizei abgesucht. Ein Brand oder eine andere Ursache für den Alarm konnte allerdings nicht festgestellt werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf PNN-Nachfrage mitteilte. Entgegen Berichten von Fahrgästen sei der Bahnhof nicht geräumt worden. Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs habe es nicht gegeben. mat

Zwei Preise für Denkmalpflege

Innenstadt - Die Rettung des Winzerbergs und die Sanierung der Gutenbergstraße 18 sind preiswürdig. Beide Projekte haben jetzt den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege erhalten, wie die Handwerkskammer Potsdam mitteilte. Die Verleihung fand am Montagabend im Haus der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte am Neuen Markt statt. Das Projekt in der Gutenbergstraße erhielt einen mit 2000 Euro dotierten dritten Preis und wurde als „gelungene Kombination von behutsamer Instandsetzung und moderner Ergänzung“ gewürdigt. Einen undotierten Sonderpreis erhielt der Bauverein Winzerberg: Dieser habe mit der im Potsdamer Weltkulturerbe liegenden Terrassenanlage ein schon verloren geglaubtes grünes Juwel gerettet, wie es hieß. HK

Drei Rabbiner aus Potsdam

Die drei Absolventen des Abraham Geiger Kollegs der Universität Potsdam, Lior Bar-Ami, Assaf Levitin und Ariel Pollak, werden am 1. Dezember zu Rabbinern und Kantoren ordiniert. Die Ordinationsfeier findet in der Synagoge Etz Chaim in Hannover in Anwesenheit des Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), statt. Seit 1999 werden an der Universität Potsdam liberale Rabbiner ausgebildet, mit den drei neuen Absolventen steigt ihre Zahl auf 37. Kix

Karin Genrich verabschiedet sich

Die langjährige Präsidentin des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, die Potsdamerin Karin Genrich, hat sich nach gut zehn Jahren an der Verbandsspitze verabschiedet. Die Potsdamer Einzelhändlerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes hatte den Verband seit 2005 geführt und war zur Neuwahl nicht mehr angetreten, wie der Handelsverband auf PNN-Anfrage bestätigte. Als ihr Nachfolger ist der Berliner Lebensmittelhändler Björn Fromm gewählt worden, hieß es weiter. Karin Genrich hat das nach ihr benannte Modegeschäft in der Potsdamer Innenstadt bereits in den 1980er-Jahren eröffnet. Im Jahr 2000 wurde die gelernte Dekorateurin, Betriebswirtin und Werbefachfrau in Paris mit dem „Prix Europa“ als europäische Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet, 2001 wurde sie mit dem „Oskar für den Mittelstand“ für ihr soziales Engagement geehrt. jaha