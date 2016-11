Fantastische Monster und CybermobbingStart für Potsdamer Kinderliteraturtage

Lesungen, Konzerte und eine Diskussion zu Cybermobbing: Am gestrigen Dienstag haben in der Stadt- und Landesbibliothek im Bildungsforum und in den Zweigbibliotheken in Waldstadt und am Stern die diesjährigen Potsdamer Kinder- und Jugendliteraturtage angefangen. Bis zum Freitag kommender Woche sind Kinder, Jugendliche und Schulklassen zu verschiedenen Veranstaltungen zu neuen Büchern eingeladen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, wegen der begrenzten Platzzahl ist aber eine Anmeldung über die Webseite www.bibliothek.potsdam.de oder telefonisch bei der jeweiligen Zweigbibliothek erforderlich. Einige Veranstaltungen sind bereits ausgebucht.

Erwartet werden beliebte und ausgezeichnete Kinder- und Jugendbuchautoren mit ihren aktuellen Werken, wie die Bibliothek ankündigte. Freie Plätze gibt es unter anderem noch für die Lesung mit Jugendbuchautorin Anna Ruhe, die am morgigen Donnerstag um 10 Uhr ihr Buch „Mount Caravan: Die fantastische Fahrt im Nimmerzeit-Express“ im Bildungsforum vorstellt. Die Lesung richtet sich an Kinder der 4. und 5. Klassen.

Fans von skurrilen Geschichten und schwarzem Humor sind bei Kinderbuchautorin Kirsten Reinhardt richtig – sie stellt ihr neues Buch „Fennymores Reise oder Wie man Dackel im Salzmantel macht“ am kommenden Dienstag um 10 Uhr in der Bibliothek im Bildungsforum vor. Das Buch, das sich für Kinder der Klassen 4 bis 5 eignet, handelt von dem Jungen Fennymore, der alleine in einem gemütlichen großen Haus wohnt – seit seine Eltern verschwunden sind. Gesellschaft leisten ihm seine Tante Else, die ihn jeden Sonntag besucht und sein Fahrrad Monbijou, das sich für ein Pferd hält und Heu vertilgt. Als immer mehr mysteriöse Dinge passieren, dämmert Fennymore, dass möglicherweise seine Eltern dahinterstecken. Zusammen mit seiner neuen Freundin Fizzy geht er der Sache nach.

Mit einem ernsten Thema ist der Jugendbuchautor und Journalist Thomas Feibel am kommenden Mittwoch um 10 Uhr Gast in der Bibliothek im Bildungsforum: „Ich weiß alles über dich“ heißt sein Buch, in dem er Geschichten über Cybermobbing erzählt – darüber, wie das Mädchen Nina von einem Unbekannten, hinter dem sie zunächst ihren Exfreund vermutet, per Smartphone und Computer terrorisiert wird und zunehmend die Kontrolle über ihr Leben verliert. Die Lesung richtet sich an Schüler der Klassen 7 bis 10. Die Kinder- und Jugendliteraturtage sind ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt- und Landesbibliothek und der Landeshauptstadt. jaha

Alle Infos zum Programm und zur Reservierung sind unter www.bibliothek.potsdam.de zu finden