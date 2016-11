09.11.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Wieder Autos in Potsdam gestohlen

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Die Diebstahlserie hält an: Wieder wurden zwei Autos in der Nacht in Potsdam gestohlen. Auch Räder wurden geklaut.

Radfahrerin verletzt

Bornstedt - Bei einem Unfall an der vielbefahrenen Potsdamer Straße ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin verletzt worden. Die 23-Jährige war gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg unterwegs, allerdings in entgegengesetzter Richtung, wie die Polizei mitteilte. Ein 49 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Wagen den Parkplatz des Einkaufszentrums Bornstedt-Carree verlassen und auf die Potsdamer Straße fahren wollte, übersah die junge Frau und stieß mit ihr zusammen. Die Radfahrerin wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Autos gestohlen

Zentrum Ost/Bornim - In der Nacht zu Dienstag sind in Potsdam erneut zwei Autos gestohlen worden. Im Hans-Marchwitza-Ring entwendeten die unbekannten Täter einen Audi A3 mit dem Kennzeichen P-TH 60, im Bornimer Hügelweg einen Skoda Octavia mit dem Kennzeichen P-SR 69. Nach beiden Fahrzeugen wird nun international gefahndet.

Fahrräder aus Keller gestohlen

Potsdam-West - In der Geschwister- Scholl-Straße ist in der Nacht zu Dienstag in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen worden. Die Diebe stahlen zwei Fahrräder.