09.11.2016

Prozesse am Amtsgericht Potsdam : Crystal Meth: Drei Drogendealer vor Gericht

Drei mutmaßliche Dealer stehen vor Gericht, die unter anderem Crystal Meth verkauft haben sollen.

Bisher war Crystal Meth vor allem ein Problem im Süden Brandenburgs. Jetzt gibt es zwei Prozesse gegen mutmaßliche Dealer in Potsdam.

Potsdam - Die gefährliche Droge Crystal Meth ist nun offensichtlich auch in Potsdam auf dem Vormarsch. Am Amtsgericht finden in diesem Monat gleich zwei Prozesse gegen mutmaßliche Dealer statt, die unter anderem Crystal Meth verkauft haben sollen. So muss sich am morgigen Donnerstag ein 29 Jahre alter Potsdamer verantworten, der vor allem im vergangenen Jahr in 66 Fällen Amphetamine, Ecstasy und eben Crystal an Jugendliche weitergegeben haben soll. Zudem müssen sich am 24. November zwei 28- und 31-jährige Potsdamer verantworten, die bis September 2015 in insgesamt 23 Fällen unerlaubt mit Cannabis, Amphetaminen und wiederum Crystal gehandelt haben sollen.

Bisher war Crystal Meth vor allem ein Problem im Süden Brandenburgs. Allerdings hatte die Potsdamer Suchtberatungs- und Informationsstelle Chillout bereits in diesem Jahr gewarnt, inzwischen gebe es auch erste Konsumenten in Potsdam – wenn auch auf geringem Niveau. „Ich gehe davon aus, dass sich Crystal Meth auch hier dauerhaft etablieren und die Verfügbarkeit höher wird“, hatte Chillout-Chef Rüdiger Schmolke im PNN-Interview erklärt. Die Polizei hat indes keine genauen Zahlen. Es gäbe keine Statistik, wie oft und wie viel Crystal Meth in Potsdam gefunden worden sei, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Steigende Fallzahlen bei Drogendelikten seien aber immer auch ein Indiz für wachsenden Verfolgungsdruck durch die Ermittlungsbehörden, betonte die Sprecherin.