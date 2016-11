Winterdienst: Step sieht sich vorbereitet

Schneeregen am heutigen Dienstag, erster Nachtfrost zum Ende der Woche: Angesichts des beginnenden Winters in Potsdam sieht sich die für den Winterdienst zuständige Firma, die kommunale Stadtentsorgung Potsdam GmbH (Step), gut gerüstet. „Alle erforderlichen Ressourcen sind verfügbar“, teilte das Unternehmen jetzt mit. Derzeit befänden sich sogar noch neue Winterdienstfahrzeuge in Erprobung, hieß es weiter. Auch die Tourenpläne seien überarbeitet worden, „um ein Optimum an Leistungsfähigkeit zu erreichen“. Die Salzsilos, Soleanlagen und Streumittellager seien gewartet und gut gefüllt.

Für den Winter ist die Step von der Stadt – wie jedes Jahr – mit der Beräumung von insgesamt 405 Kilometern Straße sowie 130 Kilometern Rad- und Gehwegen beauftragt worden. Die Straßen werden mit Feuchtsalztechnologie gestreut, die Radwege mit Sole und die Gehwege mit abstumpfenden Streumitteln, etwa Splitt. Insgesamt rund 165 Mitarbeiter und rund 95 Fahrzeuge halte die Step in diesem Jahr in Winterdienst-Bereitschaft, hieß es weiter.

Die Einsatzleitung sei bis 31. März stets rund um die Uhr verfügbar. Dort würden unter anderem ständig Wetterdaten ausgewertet, die Kontrollfahrten koordiniert und Einsätze über ein automatisiertes Alarmierungssystem ausgelöst. Der Winterdiensteinsatz ist in zwei Phasen aufgeteilt. Phase eins umfasst gefährliche Strecken und Hauptfahrbahnen, die vorrangig angegangen werden. In Phase zwei würden die Seiten- und Nebenstraßen bearbeitet. HK

Weitere Informationen im Internet unter www.step-potsdam.de/winterdienst. Eine Winterdienst-Hotline ist unter Tel.: (0331) 661 7171 eingerichtet. Ebenso kann man sich unter winterdienst@step-potsdam.de an das Step-Winterteam wenden