Zwei gewinnt

Das Potsdamer Pop-Duo „John Apart“ gewann Preise bei bundesweitem Wettbewerb Local Heroes

Sie klingen wie vier, sind aber nur zu zweit. Die Potsdamer Band „John Apart“ zählte am Samstag beim Finale des bundesweiten Bandcontests Local Heros zu den Gewinnern. Das Potsdamer Duo räumte beim Bundesfinale in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) den dritten Platz und einen Sonderpreis der Jury ab. Damit konnten Brandenburgs musikalische Vertreter auch in 2016 auf Bundesebene überzeugen, wie der Brandenburgische Rockmusikerverband mitteilte.

Die Potsdamer können sich nun über einen Singlerelease und einen Monitorkopfhörer von Sennheiser freuen. Als Sonderpreisträger wird „John Apart“ zudem ins Studio gehen, eine Single produzieren und digital veröffentlichen. Das Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt vergibt zusätzlich ein Promotionpaket zu dieser Single.

Durchgesetzt hatten sich die jungen Leute aus einem beachtlichen Teilnehmerfeld. Sage und schreibe 1400 Talente hatten sich im Verlauf der vergangenen zwölf Monate in den jeweiligen Bundesländern dem teils mehrstufigen Wettbewerb gestellt. Das gesamte Teilnehmerfeld durfte sich über Preise im Gesamtwert von mehr als 15 000 Euro freuen.

„John Apart“ besteht aus dem 21-jährigen Maximilian Sterr (Gesang, Gitarre, Keyboard) und dem 22-jährigen Felix Noster (Schlagzeug, Gesang). Das junge Duo aus Potsdam mache Popmusik at its best, so die Veranstalter. Bands wie „Two Door Cinema Club“, „Public Service Broadcasting“ und „Bilderbuch“ stehen ganz oben auf ihrer Playlist. „Wir sind Perfektionisten. Wir streben danach, sowohl auf der Bühne als auch im Studio immer unser Bestes zu geben, weiter zu lernen und unseren Sound immer wieder neu zu definieren“, erklärten die beiden im Vorfeld. In Salzwedel überraschten sie ihre Fans nun mit neuen Songs und einem neuen Set, das Mitte Oktober nur einigen Leuten in einem privaten Showcase vorgestellt wurde.

Die Band hat schon Erfahrung mit Musikwettbewerben: So gehörten sie zu den Finalisten des Young Music Contests. Im vergangenen Jahr haben sie es bis ins Bundesfinale des Bandwettbewerbs „School Jam“ geschafft. Angefangen haben „John Apart“ bereits 2009, damals noch zu dritt. 2013 erschien das Album „Das war nicht geplant“.

Local Heroes gibt es seit mehr als 20 Jahren. Von einem gemeinnützigen Verein getragen, soll der Wettbewerb jungen Bands eine Chance auf breite Aufmerksamkeit bieten. Ohne dass Startgebühren anfallen, können sich Musiker und Bands bis zu einem Durchschnittsalter von 27 Jahren an den Wettbewerben beteiligen. Die Wettbewerbe beginnen regional in Clubs oder Jugendzentren. In der Regel sind die Spielzeiten zwischen 20 bis 45 Minuten. Zusätzlich gibt es Band-Coachings und Workshops.

Für den Wettbewerb selbst fanden auch John Apart nur gute Worte. „Local Heroes spricht in dem Sinne ja schon für sich. Kein Contest kann mit der Idee und der Umsetzung mithalten. Es geht nicht um das Gegen-, sondern das Miteinander. Local Heroes bietet nicht nur eine Bühne, sondern ein Netzwerk“, lobten sie das Gesamtpaket. Nach dem Finale wollen es die Zwei auch erst einmal ruhig angehen lassen und „erstmal Urlaub machen, bis das Jahr zu Ende ist“. PNN