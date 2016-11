07.11.2016

Polizeibericht für Potsdam : Betrunkener Autofahrer gestoppt, Graffitisprayer festgenommen

Ein Autofahrer war in der Nacht zu Sonntag betrunken unterwegs und geriet in eine Polizeikontrolle. Außerdem erwischte die Polizei einen 19-jährigen Graffitisprayer.

Betrunken Auto gefahren

Babelsberg - Ein 29 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag betrunken in eine Polizeikontrolle geraten. Den Angaben zufolge fuhr der Mann „augenscheinlich“ alkoholisiert gegen 3 Uhr mit seinem Auto durch die Rudolf-Moos- Straße. Die Beamten hielten ihn an und forderten ihn auf, einen Atemalkoholtest zu machen. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der 29-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Zudem zog die Polizei den Führerschein des Alkoholsünders ein. Die Ermittlungen laufen weiter.

Graffitisprayer festgenommen

Bornstedt – Ein 19 Jahre alter Potsdamer ist in der Nacht zum Samstag auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei am gestrigen Sonntag mitteilte, beobachtete eine Streife, wie der Jugendliche gerade eine Mauer und eine Bushaltestelle mit Farbe besprühte. Die Beamten hätten schnell und konsequent eingegriffen und den Mann festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte der junge Täter die Bushaltestelle bisher dreimal und die Mauer zweimal besprüht. Nach der Personalienfeststellung wurde er entlassen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.