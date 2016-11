STAUstellen

Vor allem in Babelsberg werden Autofahrer in den kommenden Wochen wieder mehr Geduld mitbringen müssen. Unter anderem ist die wichtige Verkehrsader Großbeerenstraße im Bereich der Kohlhasenbrücker Straße wegen Leitungsarbeiten bis Mitte Dezember halbseitig gesperrt. Die Kohlhasenbrücker Straße ist während der Baumaßnahme sogar voll gesperrt. Der Verkehr kann allerdings unter Beachtung des Gegenverkehrs in beide Richtungen die Baustelle passieren, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Auch die Auffahrt von der Friedrich-Engels-Straße zur Nuthestraße wird bis zum 23. November nur halbseitig zur Verfügung stehen. Dort müssen in den kommenden zwei Wochen Straßenarbeiten durchgeführt werden. Die Zufahrt vom Neuendorfer Anger ist während der Bauzeit bis 23. November voll gesperrt, die Straße Neuendorfer Anger wird als Sackgasse ausgewiesen. Schwierig wird es dann am 19. und 20. November. An dem Wochenende wird die Auffahrt zur L40 voraussichtlich komplett gesperrt werden müssen. Autofahrer sollten diesen Bereich dann möglichst meiden.

Weiterhin voll gesperrt ist auch die Benzstraße als Verbindung zum Campus Griebnitzsee der Universität Potsdam zwischen Watt- und Anhaltstraße. Hier müssen bis Ende des Jahres umfangreiche Leitungsarbeiten durchgeführt werden. Nur halbseitig befahrbar ist weiterhin die Neuendorfer Straße zwischen Galileistraße und der südlichen Auffahrt zur Nuthestraße. Der Verkehr in Richtung Norden wird weiträumig über die Konrad-Wolf-Allee und die Galileistraße umgeleitet. Autos in Fahrtrichtung Süden können allerdings weiterhin die Neuendorfer Straße nutzen. Die nördliche Auf- und Abfahrt zur Nuthestraße in Fahrtrichtung stadteinwärts ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist allerdings ausgeschildert. Zudem müssen Radfahrer zwischen Neuendorfer Straße und Wetzlarer Straße auf ihren Radweg verzichten. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert.

Zu Sperrungen und möglicherweise Staus könnte es auch in anderen Stadtteilen kommen. So ist die Mittelpromenade der Schopenhauerstraße am Luisenplatz wegen Bauarbeiten an einer Fernwärmeleitung in den nächsten Tagen für Fußgänger und Radfahrer voll gesperrt. Alternativ kann die alte Schopenhauerstraße genutzt werden.

Im Norden Potsdams müssen Autofahrer auf der Bundesstraße 273 an der Brücke über den Sacrow-Paretzer-Kanal ab dem heutigen Montag Geduld mitbringen. In der Zeit von 9 bis etwa 15 Uhr ist die Straße halbseitig gesperrt, da Arbeiten an der Abzweigung zur Ersatzbrücke durchgeführt werden müssen. Der Individualverkehr wird hier während der Bauarbeiten mit einer mobilen Ampel geregelt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November.

Beeinträchtigungen gibt es in den kommenden Tagen auch in der Straße Am Neuen Garten. Ab dem heutigen Montag ist sie wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt, die voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern sollen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. PNN