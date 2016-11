07.11.2016

von Hella Dittfeld Drucken

Kommentar über das erste Lichterfestival in Potsdam : Es werde Licht

von Hella Dittfeld

Bild vergößern Häuser im Holländischen Viertel wurden beim Lichterfestival "Een Lichtspektakel" illuminiert. Foto: J. Bergmann

Wenn das Lichterfestival im nächsten Jahr wieder stattfinden soll, dann sollte es nicht im ganzen Stadtgebiet ausgeweitet werden. Ein Kommentar.

Potsdam - Händler und Gastronomen haben am Wochenende im Holländischen Viertel ein Licht angezündet oder genauer gesagt: ein ganzes Lichtspektakel inszeniert. Und sie haben damit vielen Besuchern eine Freude gemacht. Mit im Bunde war das Management der Bahnhofspassagen. Doch die waren viel zu heftig ausgeleuchtet, um den Lichtinstallationen eine Chance zu geben. Beim nächsten Mal also bitte Lichtpunkte setzen und den Rest schummrig halten. Dann entdeckt man vielleicht auch die Lichtgestalten besser, oder waren die viel zu kurzzeitig präsent? Ich bin ihnen jedenfalls nicht begegnet. Dafür war die angekündigte Lichtlinie, die die Besucher zur Innenstadt geleiten sollte, wohl zu schummrig oder ganz und gar ausgefallen. Zum Glück hielt die Düsternis niemand Lichtwilligen ab, den Weg ins Holländische Viertel zu finden.

Dort sollten sich an der angekündigten Zweitauflage des Lichterspektakels möglichst viele Akteure beteiligen und die Show so gut durchstylen, dass ein unvergesslicher Gesamteindruck entsteht. Vor einer Ausweitung sei gewarnt. Lieber an einer Stelle klotzen, als in der gesamten Innenstadt herumkleckern. Dann verkleckert sich womöglich die gute Absicht.

