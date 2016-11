07.11.2016

Potsdam Agenda : Was diese Woche wichtig wird

Ein Überblick.

Fördermittel für die Haeckelstraße

Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) übergibt am heutigen Montag einen Fördermittelbescheid für die Sanierung eines Plattenbauwohnblocks in der Haeckelstraße. Das Gebäude, bis vor Kurzem noch ein Vorzeigeprojekt, bei dem Flüchtlinge Tür an Tür mit alteingesessenen Potsdamern wohnten, gehört der Pro Potsdam.

Veranstaltung zum Leipziger Dreieck

Über den ab 2018 geplanten Umbau des Leipziger Dreiecks informiert die Stadtverwaltung heute Abend ab 18 Uhr bei einer Anwohnerversammlung in der Aula des Humboldt-Gymnasiums in der Heinrich-Mann-Allee 103. In einer dreijährigen Umbauphase will die Stadt den Verkehrsknoten entwirren und den Verkehrsfluss verbessern.

Gedenken an Reichspogromnacht

Am Mittwoch um 18 Uhr hält Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) eine Gedenkrede anlässlich des 78. Jahrestags der Reichspogromnacht. Gemeinsam mit Mitgliedern des Hauptausschusses, Vertretern der jüdischen Gemeinden, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit soll am ehemaligen Standort der Synagoge am Platz der Einheit an den 9. November 1938 erinnert werden, an dem die Nazis überall in Deutschland jüdische Gotteshäuser schändeten und zerstörten.

Wohnungen für Flüchtlinge

Der Zustrom von Flüchtlingen ist abgeebbt, die Stadt will nun wieder verstärkt Asylbewerber statt in Heimen in eigenen Wohnungen unterbringen. Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) informiert am Donnerstag in einem Pressegespräch über den Stand der Dinge.

Die fünfte Jahreszeit beginnt

Die Narren sind los: Am Freitag um 11.11 Uhr übergibt Sozialdezernent Mike Schubert (SPD) symbolisch den Stadtschlüssel an Vertreter der Potsdamer Karnevalsclubs.