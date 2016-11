Groß Glienicke will Prostitution eindämmen

Groß Glienicke - Der Ortsbeirat von Groß Glienicke bemüht sich um eine Eindämmung der Prostitution im Gebiet der Gemeinde. Einen entsprechenden Antrag will Ortsvorsteher Winfried Sträter (Groß Glienicker Forum) bei der Sitzung des Ortsbeirats am 15. November beschließen lassen. Demnach soll das Gremium Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) auffordern, die Polizei auf die zunehmende Prostitution an der Landesstraße 20 hinzuweisen und Schritte dagegen einzuleiten.

Sträter kritisierte, dass die Prostitution in dem Ortsteil zunehme und mittlerweile auch Bereiche betreffe, „in denen Schulkinder unterwegs sind“. Es habe bereits Beschwerden von Eltern, aber auch Nutzern des Zugangsweges zu Naturlandschaft in der Döberitzer Heide der Heinz-Sielmann-Stiftung gegeben. „Der wachsende Unmut verstärkt den Handlungsbedarf, um gegen eine Verwahrlosung“ des Bereichs vorzugehen, heißt es in dem Antrag.

Schon mehrfach hatte es Ärger wegen der Prostituierten an den jeweiligen Ortsausgängen gegeben. Allerdings hatte die Stadt dazu schon mehrfach erklärt, kaum eine Handhabe zu besitzen, weil Prostitution kein anzeigepflichtiges Gewerbe und außerdem nicht strafbar ist. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Frauen ordnungsgemäße Papiere und Gesundheitsausweise dabei haben.HK