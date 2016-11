DAS NEUE POTSDAM

Die neue Serie in den Potsdamer Neuesten Nachrichten heißt „Das neue Potsdam“. Start ist am 11. November, in rund 20 Folgen – jeweils zwei pro Woche – stellen wir die neuen Wohnquartiere der Landeshauptstadt vor. Anregungen, Fragen, Vorschläge und Kritik von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zur Serie nehmen wir gern per E-Mail an potsdam@pnn.de, über unseren Facebook- und Twitter-Account (facebook.com/PNN.de, twitter.com/PNN_de, #dasneuepotsdam), aber selbstverständlich auch per Anruf, Tel.: (0331) – 23 76 132 oder Brief (Platz der Einheit 14, 14467 Potsdam) entgegen. PNN