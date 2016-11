04.11.2016

Protest in Babelsberg : Erneute Demonstration für die Tuchmacherstraße 8

Bild vergößern In der vergangenen Woche demonstrierten 200 Potsdamer gegen den Verkauf der Tuchmacherstraße 8. Foto: Andreas Klaer

200 Potsdamer demonstrierten am vergangenen Wochenende gegen den drohenden Verkauf der Tuchmacherstraße 8 in Babelsberg. Und der Protest geht weiter.

Babelsberg - Die Mieter-Initiative der Tuchmacherstraße 8 in Babelsberg ruft für den morgigen Samstag zu einer weiteren Demonstration gegen den drohenden Verkauf des sanierungsbedürfigen Hauses durch die kommunale Bauholding Pro Potsdam auf. Die Demo soll um 11 Uhr am Rathaus Babelsberg beginnen.

Empört reagierte die Initiative auf die Entscheidung des Stadtparlaments gegen einen Antrag der Fraktion Die Andere, wonach die Pro Potsdam ihre Immobilien nicht mehr an den Höchstbietenden – wie in der Tuchmacherstraße –, sondern an einen sozial verantwortlichen Eigentümer verkaufen soll (PNN berichteten).

Insbesondere CDU und SPD hätten damit gegen Vorgaben des auch von ihnen beschlossenen wohnungspolitischen Konzepts verstoßen, kritisierte die Initiative am Freitag. Als Konsequenz kündigte die Fraktion Die Andere via Facebook an, sich verstärkt wohnungspolitisch zu engagieren: „Die Miettreiberinnen und Ausverkäufer der Stadt können sich auf ein turbulentes 2017 einstellen.“

