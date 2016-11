Wochenendtipps für Potsdam und Brandenburg : Vogelstimmen, Jagdhörner und Kostproben junger Musik

Noch nichts vor am Wochenende? Die PNN geben ein paar Tipps, was in Potsdam und der Umgebung los ist.

Hier wird gezwitschert. Papageien aus Afrika, Amadinen und Zebrafinken aus Australien, Ziertauben und Zwerghühner sowie einheimische Singvögel – insgesamt 75 Vogelarten aus der ganzen Welt werden am Wochenende im Botanischen Garten Berlin ausgestellt, untergebracht in großzügigen Volieren im Neuen Glashaus. Zur unterhaltsamen Ausstellung gehören Beratung, ein Markt mit Zubehör und eine Vogelbörse, auf der Nachzuchten von Hobbyzüchtern angeboten werden. Geöffnet ist Freitag bis Sonntag von 9 bis 16 Uhr, der Eintritt für Botanischen Garten und Vogelausstellung kostet für Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Adresse: Königin-Luise-Str. 6-8, 14195 Berlin.

Komm auf meinen Hof. Am Sonntag findet von 11 bis 17 Uhr der Tag der Offenen Höfe in der Nuthe-Nieplitz-Region statt. 19 Höfe, Gärten und Mühlen in Luckenwalde, Bardenitz, Gömnigk, Zauchwitz, Rieben, Schönhagen, Körzin, Blankensee, Tremsdorf, Treuenbrietzen, Wiesenhagen, Löwenbruch, Fernneuendorf und Petzow laden ein zum Schauen und Mitmachen, zum Kosten und Kaufen. Genaue Infos zu den Teilnehmern auf www.offenehoefe.de.

Hier wird gebastelt. Die Brandenburger Kreativtage sind ein Muss für alle Selbermacher. Hier gibt es Material, Werkzeug und Inspiration, Hilfe und Anleitung für alle Arten von Kunsthandwerk, Bastelei und Handarbeit. Samstag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr, Sonntag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Märkisches Ausstellungs- und Freizeitzentrum, Gartenstr. 1-3, 14621 Schönwalde Glien.

Mal wieder ins Konzert. Schüler der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ musizieren am Freitag um 15 Uhr in der Versöhnungskirche im Kirchsteigfeld. Zu dem Nachmittag der Reihe Konzerte für Menschen mit Demenz sind explizit auch Besucher eingeladen, denen reguläre Konzertbesuche schwer fallen, weil sie einen Rollstuhl oder andere Hilfsmittel brauchen, weil sie sich nur wenig konzentrieren können oder lange Veranstaltungen ihnen zu anstrengend sind. Die Kirche ist barrierefrei, das Konzert kostenlos.

Jagen wie ein König. Zum Andenken an Königin Luise findet am Samstag zum dritten Mal die Historische Luisen-Jagd zu Sanssouci statt. Treffpunkt ist um 11 Uhr auf der Mopke am Neuen Palais, wo historische Kutschen ausgestellt werden. Um 12 Uhr brechen Reiter und Jäger auf, um 13 Uhr wird im Wildpark, Großer Hirschweg, pausiert. Die Rückkehr der Jäger wird gegen 15 Uhr erwartet. Zuschauer sind herzlich willkommen. Zur Einstimmung findet Freitagabend um 19 Uhr auf dem Luisenplatz ein Jagdhornbläserkonzert statt, der Eintritt ist frei.

Kunst und Kaffee. Vor einigen Monaten verstarb der Potsdamer Künstler Reinhard Buddeweg. Das Potsdam Museum Am Alten Markt 9 verkauft jetzt Werke aus seinem Nachlass, über 100 Gemälde und Grafiken in verschiedenen Größen, teilweise gerahmt. Buddeweg malte Porträts und brandenburger als auch italienische Landschaften. Es war der Wunsch des Malers, mit dem Erlös das Museum zu unterstützen. Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr im Museumscafé, wo es auch Kaffee und Kuchen gibt.spy