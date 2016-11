04.11.2016

Polizeibericht für Potsdam : Mehrere Autos in Potsdam gestohlen

Ein Mann hatte am Mittwoch sein Auto in der Charlottenstraße geparkt. Als er eine halbe Stunde zurückkehrte, war es weg. Kein Einzelfall in Potsdam.

Streit in Flüchtlingsheim

Potsdam-West – Bei einer Schlägerei in einem Flüchtlingsheim in Potsdam-West sind am Mittwochabend zwei Syrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die 51 und 19 Jahre alten Männer gegen 23 Uhr aus unbekannten Gründen aneinander. Zunächst beschimpften sich die beiden, dann nahm der Ältere plötzlich einen Topf und schlug seinem Gegner damit auf den Kopf. Dieser griff sich einen Stuhl und prügelte seinerseits auf den Mann ein. Die Syrer wurden festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mehrere Autos gestohlen

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zu Donnerstag in Potsdam gleich mehrere Fahrzeuge gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Täter in der Kopernikusstraße in Babelsberg mit einem Skoda Octavia mit dem Kennzeichen EE-JD 49 davon. In der Bergholzer Straße in der Teltower Vorstadt wurde ebenfalls ein Skoda gestohlen. Dieser hat das Kennzeichen HRO-FX 72. Am Mittwoch entdeckte ein Autobesitzer auch das Fehlen seines VW Kombi (SPB-ML 68). Er hatte den Wagen gegen 18 Uhr in der Charlottenstraße abgestellt. Als er nach nur etwa 30 Minuten zurückkehrte, konnte er nur noch einen leeren Parkplatz feststellen. In allen Fällen hat die Polizei keine Anhaltspunkte. Nach den Fahrzeugen wird international gefahndet.