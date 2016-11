03.11.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Psychisch Kranker festgenommen

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ein psychisch kranker Mann verhielt sich einer Verwaltungsdienststelle aggressiv und versetzte die Mitarbeiter im Angst und Schrecken. Die Polizei stellte fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde - und nahm ihn fest.

Psychisch Kranker festgenommen

Innenstadt - Ein psychisch kranker Mann hat am Dienstagnachmittag in einer Verwaltungsdienststelle in der Friedrich- Ebert-Straße die Mitarbeiter in Angst und Schrecken versetzt. Laut Polizei verhielt er sich aggressiv und weigerte sich, die Räume zu verlassen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 42-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Seiner Festnahme widersetzte er sich, stieß eine Beamtin zu Boden, sodass die Polizisten Gewalt anwenden mussten. Der Mann ist psychisch krank und wurde stationär in eine entsprechende Klinik eingewiesen.

Polizei erwischt Fahrraddiebe

Innenstadt - Die Polizei hat am späten Dienstagabend am Hauptbahnhof zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Eine Zivilstreife hatte die beiden kurz vor Mitternacht dabei beobachtet, wie sie sich an angeschlossenen Rädern zu schaffen machten. Als sie die Schlösser geknackt hatten und sich mit der Beute aus dem Staub machen wollten, griffen die Beamten ein und nahmen sie fest.

Betäubungsmittel entdeckt

Drewitz - In einer Wohnung in der Wolfgang-Staudte-Straße hat die Polizei am Dienstagnachmittag eine „nicht geringe Menge“ Cannabis entdeckt. Die Beamten hatten nach dem Mieter gefahndet, weil der per Haftbefehl gesucht wurde. Bereits beim Betreten der Wohnung fiel den Polizisten ein „szenetypischer Geruch“ auf. Die Beamten fanden Cannabis und eine Aufzuchtanlage mit zwei Pflanzen.