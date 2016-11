02.11.2016

Polizeibericht für Potsdam : BMW am Schlaatz gestohlen

Unfall auf der Langen Brücke, BMW am Schlaatz gestohlen, Drogen offen im Auto transportiert.

Unfall auf der Langen Brücke

Innenstadt - Bei einem Unfall auf der Langen Brücke ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 35-Jährige war am Montag um 16.30 Uhr auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er prallte erst gegen eine Bordsteinkante und dann gegen einen Pfeiler. Er stürzte und wurde verletzt, ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik.

BMW am Schlaatz gestohlen

Schlaatz - In der Straße Inselhof ist ein Auto gestohlen worden. Der Besitzer hatte seinen BMW mit dem Kennzeichen P-LQ 573 am Montagabend abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Als er am Dienstagmorgen um 8 Uhr damit wegfahren wollte, war das Auto verschwunden.

Drogen offen im Auto transportiert

Innenstadt - Bei einer Routinekontrolle hat die Polizei einen Potsdamer mit Drogen erwischt. Der 21-Jährige war am späteren Montagabend in der Breiten Straße aufgehalten worden. Die Betäubungsmittel hatte er offen im Wagen liegen.