02.11.2016

von Henri Kramer

Potsdam : Viele Millionen für bessere Kitas nötig

Bild vergößern Ein zusätzlicher Pool mit Ersatz-Erziehern, die im Krankheitsfall einspringen, würde extra 13 Millionen Euro kosten. Foto: dpa

Was den Betreuungsschlüssel in Kitas betrifft, steht Potsdam schlecht da. Um den vorgesehenen Personalschlüssel einzuhalten, wären 26,7 Millionen Euro pro Jahr nötig.

Potsdam - 26,7 Millionen Euro würde es die Stadt Potsdam insgesamt pro Jahr kosten, damit der vom Kita-Gesetz vorgesehene Personalschlüssel an Krippen und Kitas eingehalten wird. Das hat eine Analyse des Jugendamts im Auftrag der Stadtverordneten ergeben, die am heutigen Mittwoch im Kommunalparlament vorgestellt wird. Ein zusätzlicher Pool mit Ersatz-Erziehern, die im Krankheitsfall einspringen, würde extra 13 Millionen Euro kosten.

Schlechter Betreuungsschlüssel an Potsdamer Kitas

Hintergrund sind Erhebungen der Bertelsmann-Stiftung, wonach der bekanntermaßen schlechte Betreuungsschlüssel an Potsdamer Kitas vor allem dadurch zustande kommt, dass das Land bei der Finanzierung die in Potsdam überdurchschnittliche nötige Betreuungszeit nicht berücksichtigt. Die Stadt sieht nun das Land in der Pflicht, wie in der Vorlage deutlich wird. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) werde nun „auf Basis der Prüfergebnisse“ Gespräche mit der Landesregierung aufnehmen, um eine entsprechende Erhöhung der Finanzierung zu erreichen, heißt es in dem Papier. Denn eine Änderung des Personalschlüssels müsste die Stadt als freiwillige Leistung vollständig aus dem städtischen Haushalt finanzieren, der durch Investitionen wegen des Wachstums der Stadt – etwa für Schulneubauten – ohnehin klamm ist.

Wie viel Jakobs bei seinen Gesprächen mit dem Land erreichen kann, ist fraglich: Die rot-rote Landesregierung hatte zuletzt bereits ein 69-Millionen-Programm bis 2019 für Verbesserungen in den brandenburgischen Kitas angekündigt. Knapp 20 Millionen Euro davon sind als Einstieg in die Beitragsfreiheit für Eltern gedacht. Die Pläne waren bereits von Potsdamer Kita-Trägern als nicht ausreichend kritisiert worden: Es müsse deutlich mehr Verbesserung beim Personalschlüssel geben als geplant, hieß es unisono (PNN berichteten). Bei einer Online-Petition waren in diesem Jahr 7000 Unterschriften für eine bessere Kita-Betreuung in Potsdam zusammengekommen. Die vom Land getragenen Personalkosten, die in den privat geführten Potsdamer Kitas anfallen, dürften in den kommenden Jahren wegen des Wachstums der Stadt weiter steigen: Stadtweit sollen bis 2020 insgesamt 15 neue Kitas und Horte errichtet werden, was 2700 Plätzen entspricht. Bis 2020 würde es dann in Potsdam knapp 19 000 Kita- und Krippenplätze geben.