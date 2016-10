01.11.2016

Polizeibericht für Potsdam : Geldkassette aus Commerzbank gestohlen: Polizei sucht Diebestrio

Zwei Frauen lenkten in einer Potsdamer Commerzbank-Filiale einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ab, ihr Komplize nahm eine Geldkassette an sich. Nun sucht die Polizei die drei Täter.

Potsdam - Mit einem Trick hat ein Diebestrio mutmaßlich eine große Menge Geld erbeutet. In der Commerzbank-Filiale in der Lindenstraße lenkten zwei Frauen einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ab, während der dritte im Bunde, ein Mann, eine Geldkassette an sich nahm. Alle drei konnten die Bank verlassen, bevor der Diebstahl aufflog.

Die Tat ereignete sich bereits am 1. August 2016 – einem Montag – um 9.15 Uhr, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte. Sie bittet um Hinweise auf das Trio. Die Polizei veröffentlichte erst jetzt die Fotos.