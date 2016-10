01.11.2016

Potsdam Agenda : Was diese Woche in Potsdam ansteht

Bild vergößern Vier von acht. Die Potsdamer Attika-Skulpturen in Berlin. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Welche Potsdamer Schule am meisten Energie gespart hat, wie der Austausch zwischen Verwaltung, Stadtpolitik und Menschen mit Behinderung verbessert werden kann und wie es im Streit um die Attikafiguren weitergeht.

Sparsame Schulen

Potsdam erfolgreichste Energiesparschulen präsentieren ihre Projekte am Dienstag im Plenarsaal des Rathauses in der Friedrich-Ebert-Straße. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) nimmt gemeinsam mit Schülern und Lehrern der teilnehmenden Schulen an der Abschlussveranstaltung des Schuljahres 2015/16 im KIS-Energie-Einsparprogramm und der Prämierung der erfolgreichsten Energiesparschulen teil.

Inklusive Bürgerbeteiligung

Im Potsdam Museum am Alten Markt findet am heutigen Dienstag ab 16 Uhr das 43. Forum für Menschen mit Behinderung statt. Das Schwerpunktthema ist die inklusive Bürgerbeteiligung. Ziel der Veranstaltung ist es, einen verbindlicheren und regelmäßigeren Austausch zwischen der Verwaltung, Stadtpolitik und Einwohnern mit Behinderung zu ermöglichen.

Auf dem Dach

Das Stadtforum widmet sich am Donnerstag um 16 Uhr im Treffpunkt Freizeit am Neuen Garten den fachlichen, historischen und stadtpolitischen Argumenten für und gegen die Rückführung der Stadtschloss-Figuren. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) soll daran teilnehmen.

Stadtteilschule feiert Jubiläum

Der Bau der Stadtteilschule in der Oskar-Meßter-Straße zählte zu den wichtigsten Projekten der Gartenstadt Drewitz. Am Donnerstag um 18 Uhr feiert die Schule nun ihr drittes Jubiläum. Potsdam Beigeordnete für Bildung, Iris Jana Magdowski (CDU), und der Sozialbeigeordnete Mike Schubert (SPD) nehmen an der Feier teil.

Konvent zur Baukultur

Am Freitag treffen sich in der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse die Bauschaffenden und Baukulturvermittelnden aus ganz Deutschland. Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) begrüßt die Teilnehmer um 10 Uhr.