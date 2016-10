01.11.2016

Polizeibericht für Potsdam : Rechtsextremistische Schmiererei im Park Sanssouci

An zwei Bäume im Park Sanssouci wurden antisemitische und rassistische Sprüche geschmiert. Die Polizei ermittelt.

Rechtsextremistische Schmiererei

Sanssouci - Antisemitische und rassistische Schmierereien sind am Sonntagnachmittag im Park Sanssouci entdeckt worden. Mit einem Eddingstift war an zwei Bäume „Die Bundeskanzlerin Merkel ist eine Jüdin“ und an einem Baum „Neger raus!“ geschrieben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Beseitigung veranlasst.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Groß Glienicke - Zwei Autofahrer sind am Samstag um 11.50 Uhr bei einem Unfall auf der Potsdamer Chaussee verletzt worden. Ein Audifahrer wollte nach links abbiegen und bremste ab. Ein 83-jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Audifahrer und seine Beifahrerin wurden dadurch leicht verletzt.

Unfallflucht am Wochenmarkt

Babelsberg - Gegen einen 76-jährigen Seatfahrer ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Er hatte am Samstagvormittag beim Einparken in der Wichgrafstraße einen Renault gerammt. Danach verließ er die Unfallstelle und ging auf einen Wochenmarkt. PNN