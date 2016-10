01.11.2016

von PNN Drucken

Verkehr in Potsdam : Wo es diese Woche eng werden kann

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Die Herbstferien sind vorbei und die Straßen werden wieder voller. Hinzu kommen auch in dieser Woche wieder einige Baustellen. Ein Überblick, wo es sich in Potsdam in der ersten Novemberwoche stauen kann.

Die Herbstferien sind vorbei und die Straßen werden wieder voller. Hinzu kommen auch in dieser Woche wieder einige Baustellen. So bleibt auf der Nutheschnellstraße weiterhin eine Spur stadteinwärts in Richtung Hochstraßenbrücke gesperrt, Grund sind Brückenuntersuchungen.

Auf der Zeppelinstraße werden Forstarbeiten durchgeführt, dort ist der stadteinwärtige Geh- und Radweg zwischen An der Pirschheide und Forststraße voll gesperrt. Auch der Radweg parallel zur Nutheschnellstraße zwischen Wetzlarer und Neuendorfer Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung wird für Radfahrer ausgeschildert.

Auf dem Luisenplatz dauern die Leitungsarbeiten noch an, deshalb ist die gleichnamige Straße zwischen Schopenhauerstraße und Allee nach Sanssouci weiterhin voll gesperrt. Ebenfalls gesperrt bleibt die Mittelpromenade der Schopenhauerstraße für Fußgänger und Radfahrer. Alternativ kann die alte Schopenhauerstraße genutzt werden.

Weiter gebaut wird auch in der Benzstraße, sie bleibt zwischen Watt- und Anhaltstraße voraussichtlich noch bis Ende des Jahres voll gesperrt. Grund sind Leitungsarbeiten. Neu hinzu kommen diese Woche Behinderungen an der Brücke über den Sacrow-Paretzer Kanal. Wegen Straßenbauarbeiten an der ehemaligen Abzweigung zur Ersatzbrücke wird die Brücke, über die die Bundesstraße 273 führt, halbseitig gesperrt – täglich zwischen 9 und 15 Uhr. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Voll gesperrt wird wegen Leitungsarbeiten die Kohlhasenbrücker Straße. Betroffen von den Arbeiten ist auch die Großbeerenstraße, die aber trotz einer halbseitigen Sperrung in beide Richtungen befahrbar bleibt. Ebenfalls halbseitig gesperrt ist die Neuendorfer Straße, nämlich zwischen Galileistraße und der Südrampe zur Nutheschnellstraße. Der Verkehr in Richtung Norden wird weiträumig über Gerlachstraße, Konrad-Wolf-Allee, Max-Born-Straße und Galileistraße umgeleitet. Die Fahrtrichtung Süden bleibt auf der Neuendorfer Straße. Die nördliche Auf- und Abfahrt zur Nuthestraße in Fahrtrichtung stadteinwärts ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.