29.10.2016

von PNN Drucken

Fahrerflucht nach Kollision mit Radler : Polizei ermittelt gegen 23-jährigen Potsdamer

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Babelsberg - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 23-jährigen Potsdamer, der einen 50-jährigen Radfahrer am Donnerstagmittag in der Großbeerenstraße angefahren haben und danach vom Unfallort geflohen sein soll. Bei dem Zusammenstoß ist der Radfahrer leicht verletzt worden, lehnte aber eine ärztliche Behandlung am Unfallort ab.

Kurz nach dem Zusammenstoß fand die Polizei den Unfallwagen in der Goethestraße. Die Ermittler prüfen derzeit noch, ob der 23-Jährige zur Tatzeit tatsächlich hinter dem Steuer des Wagen gesessen und nach der Kollision Fahrerflucht begangen hatte.