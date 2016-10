29.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : 22-Jähriger wurde angegriffen - nur wann und von wem?

In Drewitz gab es eine Schlägerei zwischen einem Mann und drei Jugendlichen. Ein 22-Jähriger wurde verletzt auf einer Bank im Bisamkiez aufgefunden. Wie es zu den Verletzungen kam, blieb unklar. Außerdem wurden Passanten erneut von Horrorclowns erschreckt.

Weitere Belästigung durch Clowns

Eiche/Stahnsdorf - Der Spuk ist nicht vorbei: Eine 20-jährige Frau und ein 13-jähriger Junge sind am Donnerstagabend und Freitagmorgen von sogenannten Horrorclowns erschreckt worden. Der Junge wurde auf dem Heimweg vom Fußballtraining in Stahnsdorf in der Sputendorfer Straße von einem Maskierten verfolgt, erschreckt rannte der 13-Jährige nach Hause. Der zweite Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag. Eine Fußgängerin, die in Eiche mit ihrem Hund in der Carl-Dähne-Straße unterwegs war, wurde von drei Clowns verfolgt. Sie sollen ihr zugerufen haben: „Wir sehen dich!“ In beiden Fällen konnte die Polizei die Identität der Täter nicht feststellen. Seit Tagen registriert die Polizei in der Landeshauptstadt sowie im Potsdamer Umland ähnliche Vorfälle.

Schlägerei in Drewitz

Drewitz - Ein 37 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Freitag eine Prügelei in der Sternstraße ausgelöst. Der Mann wurde von einer Gruppe dreier Jugendlicher auf der Straße angesprochen, die ihn fragten, was er dort wolle. Er fühlte sich offenbar von dem Trio bedroht und schlug auf einen der Jungen ein. Es kam zu einer Rangelei, in die sich die anderen beiden Jungs der Gruppe einmischten. Dabei wurde das Hemd des 37-Jährigen zerrissen, das Trio flüchtete. Der Mann wurde bei der Prügelei nicht verletzt, gegen ihn sowie die drei Unbekannten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Angriff auf 22-Jährigen

Schlaatz - Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag im Bisamkiez verletzt aufgefunden worden. Er hatte zwei kleine blutende Verletzungen am Oberkörper, die vermutlich durch Schnitte entstanden sind. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie es zu den Verletzungen gekommen ist, ist bisher noch unklar. Er könnte nach Polizeiangaben von Unbekannten auf offener Straße oder auf einer Party angegriffen worden sein. Die Ermittlungen dauern an.