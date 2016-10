NACHRICHTEN

Gruselclown pöbelt Leute an

Innenstadt - Erneut ist der Polizei ein Fall gemeldet worden, bei dem ein als Gruselclown verkleideter Mann Passanten erschreckte. Der „Clown“ wurde gegen 20.45 Uhr am Steuer eines Golf gesichtet, er soll auf dem Armaturenbrett eine „Axt“ liegen gehabt haben und pöbelte durch das geöffnete Fenster Leute an. Zeugen merkten sich das Autokennzeichen und verständigten die Polizei. Die Beamten fanden das Auto in der Breiten Straße und suchten den Fahrzeughalter in seiner Wohnung auf. Sie fanden bei ihm weder eine Maske noch eine „Axt“. Weitere Clownssichtungen vermeldete die Polizei in Kleinmachnow, Brandenburg (Havel) und Falkensee. In Falkensee schlug ein als Clown Maskierter einen 16-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn. Die Ermittlungen laufen.

Tag der offenen Moschee

Innenstadt - Zum zweiten Mal in diesem Jahr lädt der Verein der Muslime in Potsdam zum Tag der offenen Moschee ein. Am 12. November findet nach Angaben des Vereins in der Al Farouk Moschee, Am Kanal 61, ab 14 Uhr ein öffentliches Gebet statt. Ab 14.30 Uhr wird eine Führung durch die Moschee angeboten. Ab 15 Uhr ist eine Gesprächsrunde geplant.

Lärmaktionsplan wird ausgelegt

Die überarbeitete Version des Potsdamer Lärmaktionsplans wird vom 1. November bis zum 2. Dezember im Stadthaus, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, ausgelegt. Einzusehen ist der Entwurf im ersten Stock im Haus 20, Zimmer 108. Vorschläge und Hinweise zu dem Entwurf werden entgegengenommen. Erstellt wurde der Lärmaktionsplan im Rahmen der Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie in den Jahren 2008 und 2011. Noch in diesem Jahr soll er überarbeitet und fortgeschrieben werden. PNN

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 8 bis 15 Uhr, Dienstag 8 bis 18 Uhr, Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr. Ab November ist der Entwurf unter www.potsdam.de/laermaktionsplan einsehbar