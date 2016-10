28.10.2016

Wochenendtipps für Potsdam und Brandenburg : Wo der Herbst am schönsten ist

Noch nichts vor am langen Oktoberwochenende? Wir zeigen, was in Potsdam und im Land Brandenburg los ist.

Schmiergeldaffäre aufgedeckt. Am 31. Oktober vor 500 Jahren postete der Mönch Martin Luther ein paar Statements gegen die damals übliche Schmiergeldpraxis zum Erkauf von Seelenheil. Das Social Media mit Hammer und Nagel an der Kirchentür in Wittenberg sorgte für eine nicht unerhebliche Aufruhr im kirchlichen Establishment und gilt als Beginn der Reformation. Das wird jedes Jahr gefeiert, in Wittenberg ganz besonders. In der ganzen historischen Innenstadt findet das Reformationsfest statt, mit Markt und Musik, kulturellem Spektakel und festlichen Gottesdiensten. Los gehts schon am Sonntag, gefeiert wird bis Montagabend. Mehr Infos auf www.lutherstadt-wittenberg.de.

Kultur undercover. Zum fünften Mal trifft sich am heutigen Freitagabend die Potsdamer Wohnzimmerkultur-Gemeinde – wie immer an einem geheimen Ort. Dort gibt es dann Musik mit Cello von „Merle“ aus Flensburg und Indie Folk Pop von zwei Kollegen, die sich „Brthr aus Stttgrt“ nennen. Der geheime Ort für das konspirative Treffen wird über das Telefon bekannt gegeben: 0151/252 704 78, oder per Mail an: wohnzimmerkulturpotsdam@gmail.com. Einlass ab 19.15 Uhr, Konzertbeginn 19.45 Uhr (s.t.).

Herbstzeit – Wanderzeit. Der Fläming ist wunderschön, wenn sich die Laubwälder verfärben. Hier hat Brandenburg sogar ein paar sanfte Berge. Wer am Sonntag zur Burg Rabenstein aufsteigt, immerhin 135 Meter hoch, kann zudem dort an einer Führung teilnehmen. Um 14 Uhr geht es durch die 800 Jahre alte Grenzburg – inklusive Folterverlies und Turm mit Aussicht. Unter anderem wird dabei die geheimnisvolle Geschichte der Jungfrau Rosemarie erzählt, die der Sage nach noch immer als Burggeist durch die Gemäuer spukt. Auch kann man Kobolden begegnen, die einen Streich spielen wollen. Der Burgrundgang dauert eine knappe Stunde und erstreckt sich über eine Länge von rund 400 Metern. Die Teilnahme kostet 4,50 Euro, eine Anmeldung wird empfohlen, unter Tel.: (033848) 60221. Bei Bedarf werden auch weitere Führungen organisiert. Anfahrt: 14823 Rabenstein OT Raben, mehr Infos auf www.burgrabenstein.de.

Nicht den Kürbis köpfen. Im Volkspark fliegen am Sonntag wieder die Scheiben – beim Diskgolfen von 9 bis 18 Uhr. Das Motto ist Halloween, bei dem eintägigen Spaßturnier hängen Gespenster auf den Bahnen und es liegen Kürbisse auf den Disc-Golf-Körben. Wird eines der Hindernisse getroffen, hagelt es Strafpunkte. Anmeldung und weitere Infos zur Startgebühr auf www.hyzernauts.de. Für Zuschauer wird nur der reguläre Parkeintritt fällig.

Trödelst du? Man kann den Sonntag auch gut vertrödeln, nämlich beim Kinder-Floh-Markt am Wasserspielplatz im Volkspark. Dieses Mal ausnahmsweise am Sonntag ab 10 Uhr. Gut 80 Stände machen mit, es gibt alles von Spielzeug bis Klamotten, Kleinmöbel und vieles mehr.

Oktoberkunst. „Zwischenrunde“ heißt die Ausstellung mit kleinen Formaten der Hauskünstler vom Potsdamer Café Matschke: Bernd Chmura, Monika Schulz-Figuth, Christian Fleming, Axel Gundrum, Jörg Hafemeister, Christian Heinze, Heike Isenmann, Joachim Liebe, Peter Menne, Wolf-Dieter Pfennig und Manfred Rößler. Die Vernissage ist Freitagabend um 19 Uhr, die Künstler sind anwesend. Die Bilder hängen bis zum 30. November, in Potsdam, Alleestraße 10.