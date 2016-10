28.10.2016

von PNN Drucken

Stadt Potsdam ehrt Gewinner von Rio : Fünf Sportler trugen sich in Goldenes Buch ein

von PNN

Bild vergößern Geehrt. Torben Schmidtke und Maike Naomi Schnittger haben sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Foto: Andreas Klaer

Sie standen bei den Paralympischen Spielen und den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro auf dem Treppchen – am gestrigen Donnerstag folgte die Anerkennung im Potsdamer Rathaus: Fünf Spitzensportler haben sich in das Goldene Buch der Landeshauptstadt eingetragen. Zu der Ehrung kamen Maike Naomi Schnittger und Torben Schmidtke, die beiden paralympischen Schwimmer vom SC Potsdam. Schnittger hatte in Rio die Silbermedaille über 50 Meter Freistil gewonnen, Torben Schmidtke die Bronzemedaille über 100 Meter Brust. Ebenfalls geehrt wurden die Olympiasiegerinnen im Fußball, Svenja Huth und Tabea Kemme, und Laura Lindemann, die beste deutsche Triathletin, die vor Kurzem U23-Weltmeisterin wurde.

Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) gratulierte den Sportlern im Blauen Salon des Stadthauses zu den erfolgreichen Spielen: „Mit großer Begeisterung haben wir Ihre Wettkämpfe verfolgt und mitgefiebert.“ Glückwünsche gab es auch von der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Birgit Müller (Linke), von der Sportbeigeordneten Iris Jana Magdowski (CDU) und von Stadtsportbund-Chef Lutz Henrich.

Während Potsdam schon auf eine lange Reihe von Olympiasportlern zurückblicken kann, erkämpften Maike Naomi Schnittger und Torben Schmidtke bei den Paralympics erst die Medaillen Nummer zwei und drei für die Landeshauptstadt. Die erste Paralympics-Medaille für Potsdam hatte Schmidtke 2012 in London geholt.