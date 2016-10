28.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Golf und Toyota gestohlen

In Potsdam haben wieder Autodiebe zugeschlagen. Außerdem wurde ein Imbiss in Babelsberg aufgebrochen.

Golf und Toyota gestohlen

Autodiebe haben in der Straße Am Kiewitt und im Caputher Heuweg in der Waldstadt II zugeschlagen: Am Kiewitt wurde ein grauer Golf mit dem Kennzeichen C-FP 889 gestohlen. In der Waldstadt bemerkte der Besitzer eines Toyota Verso mit dem Kennzeichen P-MA 605 am Donnerstagmittag, dass das Auto verschwunden war und alarmierte die Polizei. Beide Fahrzeuge wurden international zur Fahndung ausgeschrieben. In den vergangenen Wochen war es immer wieder zu Autodiebstählen gekommen. Besonders gefragt bei den Dieben war dabei das Modell Skoda Octavia, teilweise waren mehrere Fahrzeuge in einer Nacht gestohlen worden.

Imbiss aufgebrochen

Babelsberg - Weil in seinen Kantinenwagen eingebrochen wurde, meldete sich der Betreiber eines Babelsberger Imbisses am Donnerstagvormittag bei der Polizei. Die unbekannten Täter hatten sich durch gewaltsames Aufhebeln Zutritt zu dem Imbisswagen, der im Weidendamm abgestellt war, verschafft. Angaben dazu, ob die Diebe etwas erbeuteten, machte die Polizei nicht.