Polizei über Gruselclowns in Potsdam: Stabsleiter Schiewe: „Die Attacken sind nicht mehr lustig“

Zwei maskierte Männer überfielen eine Tankstelle in Bornim und erbeuteten Bargeld. Einer trug eine Clownsmaske. Es ist nicht der erste Fall in Potsdam. mehr...

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage gab es in Potsdam einen Überfall, bei dem die Täter Clownsmasken trugen. Diesmal traf es eine Tankstelle in Bornim. Die Polizei ist alarmiert - und gibt Tipps, wie man sich bei einer Clown-Attacke verhalten soll. mehr...

Mehrere Clown-Attacken in Brandenburg

Am Dienstagabend erschreckten mehrere Gruselclowns unbeteiligte Passanten an verschiedenen Orten in Brandenburg. Unter anderem verfolgte ein Horrorclown in Babelsberg ein Mädchen auf dem Fahrrad. mehr...