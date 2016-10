26.10.2016

von Peer Straube

Polizeibericht für Potsdam : Polizei verhaftet Supermarkt-Räuber

Ein Mann überfiel am Wochenende einen Supermarkt in der Großbeerenstraße und bedrohte die Mitarbeiter mit einer Pistole. Am Mittwochmorgen nahm die Polizei den Tatverdächtigen in seiner Babelsberger Wohnung fest.

Potsdam - Vier Tage nach dem Überfall auf einen Netto-Supermarkt in der Großbeerenstraße hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen verhaftet. Der 30-Jährige sei am frühen Mittwochmorgen in seiner Babelsberger Wohnung festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin den PNN. In der Wohnung habe man auch eine Waffe gefunden, die nun daraufhin untersucht werde, ob es sich um die Tatwaffe handele, hieß es. Der Mann hatte wie berichtet am Samstagmorgen im Kassenbereich des Marktes mit der Pistole im Kassenbereich herumgefuchtelt und das Personal bedroht. Sein Versuch, selbst in die Kasse zu greifen, scheiterte.

Besteht ein Zusammenhang zu anderen Überfällen?

Anschließend stürmte er in einen Backshop, der sich am Ausgang des Einkaufsmarkts befand. Dort griff er sich eine Geldkassette und türmte. Bei seiner Flucht in Richtung Bahnhof Potsdam-Medienstadt ließ er die Kassette allerdings fallen. Bislang werde dem Mann nur diese eine Tat zur Last gelegt, es werde aber geprüft, ob ein Zusammenhang mit anderen Überfällen bestehe, so die Sprecherin.

Bereits im Frühjahr hatte es eine Überfallserie auf Potsdamer Supermärkte und Wettbüros gegeben. Einen 28-jährigen Tatverdächtigen nahm die Polizei Ende Juli in einer sachsen-anhaltinischen Kleinstadt fest, nach einem weiteren wird noch gesucht.