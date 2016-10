26.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Männer mit Clownsmasken überfallen Aral-Tankstelle

Zwei mit Clownsmasken getarnte Männer überfielen eine Tankstelle in Bornim und erbeuteten Bargeld. Es ist nicht der erste Fall in Potsdam.

Potsdam - Auch die Polizei ist jetzt alarmiert: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage haben in Potsdam mit Clownsmasken getarnte Täter einen Überfall begangen. Am Montagabend gegen 21 Uhr bedrohten zwei auf diese Weise maskierte Männer die Mitarbeiterin einer Aral-Tankstelle in Bornim mit vorgehaltener Pistole und verlangten Bargeld. Die Mitarbeiterin rückte das Geld raus, sie kam mit dem Schrecken davon.

Die Täter, der eine etwa 1,80 Meter, der andere rund 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet, konnten unerkannt flüchten.

Polizei warnt davor, nur aus Spaß Clownsmasken aufzusetzen

Nach dem Raubüberfall auf einen Pizza-Lieferservice in der Friedrich-Ebert-Straße am vorvergangenen Sonntag ist es die zweite Tat dieser Art. "Das wird jetzt langsam gefährlich", sagte eine Polizeisprecherin den PNN. Sie warnte ausdrücklich davor, Gruselclownsmasken auch nur zum Spaß aufzusetzen. Wenn die Polizei nach einem Überfall nach Räubern mit Clownsmasken suche, bestehe womöglich Verwechslungsgefahr, wenn in der Nähe Bürger herumliefen, die sich nur zum Spaß solche Masken aufgesetzt hätten.

Erst vor zwei Tagen war es in Berlin zu einem tragischen Vorfall gekommen, bei dem ein 14-Jähriger einen 16-jährigen Jugendlichen, der als Clown maskiert war, mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte.

