NACHRICHTEN

Missbrauchsprozess fortgeführt

Kein Fortschritt im Prozess gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger Sven-Uwe K. (Namen geändert): Der 57-jährige Potsdamer soll seine Nichte seit ihrem fünften Lebensjahr über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben. Erst 2006 hatte sich die heute 28-Jährige einem Sozialarbeiter anvertraut. Wie an den vorherigen Verhandlungstagen versuchte der Verteidiger Claus Pinkerneil – bekannt aus der Sat.1-Dokusoap „Anwälte im Einsatz“ – am gestrigen Dienstag, die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers infrage zu stellen. Als Gutachter war der Rechtsmediziner Jürgen Becker geladen, dem Pinkerneil Fragen stellte, ob Verletzungen, die durch Vergewaltigungen im Kindesalter geschehen sind, im Erwachsenenalter noch nachweisbar sind. Dies sei nicht immer eindeutig möglich, so Becker. Die Verhandlung war bereits nach einer halben Stunde beendet, der nächste Verhandlungstag ist am 3. November. Ein Urteil wird im November erwartet. EW

Stadtforum zu den Attika-Figuren

Zu einer hochkarätig besetzten Diskussion über das Schicksal der seit Jahrzehnten auf der Berliner Humboldt-Universität stehenden früheren Attika-Figuren des Potsdamer Stadtschlosses lädt das Stadtforum am 3. November in den Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, ein. Zugesagt haben unter anderem Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD), Schlösserstiftungschef Hartmut Dorgerloh, die Präsidentin der Humboldt-Universität Sabine Kunst, Landeskonservator Jörg Haspel, Landtagsarchitekt Peter Kulka und Hans Joachim Kuke vom Verein Potsdamer Stadtschloss. Beginn ist 16 Uhr.

Berichtigung

Die Antworten zu der Großen Anfrage der Rathauskooperation zur Potsdamer Mitte wurden nicht wie irrtümlich im Text „Die Mitte-Rechnung“ berichtet erst jetzt veröffentlicht. Das Rathaus hatte die Anfrage bereits im Mai beantwortet. Die Antwort steht erst im November auf der Tagesordnung des Stadtparlaments. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. PNN