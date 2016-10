25.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Erneut schwerer Unfall auf der Langen Brücke

Auf der Langen Brücke gab es am Dienstagmorgen einen Unfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es kam zu Staus.

Potsdam - Ein Verkehrsunfall an der Langen Brücke hat am Dienstagmorgen zu langen Staus im Berufsverkehr geführt. Der Unfall ereignete sich um 7.45 Uhr. Nach Polizeiangaben fuhr eine 25-jährige Autofahrerin zu schnell auf der Langen Brücke, verlor in der Kurve vor dem Landtag die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte sie gegen einen Volvo. Beide Autofahrer wurden verletzt, die 25-Jährige kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein hoher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Erst vor gut zwei Wochen hatte sich an gleicher Stelle ein ähnlicher Unfall ereignet. Dabei war eine Kehrmaschine der Stadtentsorgung (Step) in der Kurve neben dem Mercure-Hotel ins Schlingern geraten und auf der Gegenfahrbahn mit einem Nissan Micra zusammengestoßen. Bei der Kollision verletzte sich der Beifahrer des Step-Fahrzeugs schwer am Rücken, auch der Fahrer musste zunächst ins Krankenhaus. Zur Bergung der Fahrzeuge musste damals die Straße gesperrt werden, es kam ebenfalls zu langen Staus.