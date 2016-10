25.10.2016

Polizeibericht für Potsdam : Einbrüche in Potsdam - und wie man sich schützen kann

Unbekannte brachen in einen Kinderhort in Babelsberg ein, auch in Babelsberger Gartenlauben wurde eingebrochen. Am Mittwoch gibt die Polizei in Potsdam Tipps zum Schutz vor Einbrüchen.

Polizei berät zu Einbruchschutz

Innenstadt - Am morgigen Mittwoch gibt die Polizei Tipps zum Schutz vor Einbrüchen. Zwischen 12 und 16 Uhr können sich alle Interessierten an einem Stand auf dem Wochenmarkt am Bassinplatz Ratschläge holen, welche technischen Möglichkeiten es gibt und wie man sich verhält, wenn Einbrecher kommen. Beamte wollen dabei vorführen, wie einfach man ein Standardfenster aufhebeln kann und zugleich über Möglichkeiten informieren, wie man Einbrechern das Leben möglichst schwer machen kann. Die Veranstaltung findet anlässlich des bundesweiten „Tag des Einbruchsschutzes“ am 30. Oktober statt.

Einbruch in Kinderhort

Babelsberg - Unbekannte sind am Wochenende in einen Kinderhort in der Otto-Erich-Straße eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und alle Räumlichkeiten durchwühlt. Die Kripo sicherte Spuren, die Ermittlungen dauern an.

Einbrüche in Gartenlauben

Babelsberg - Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in einer Kleingartensparte in der Fritz-Zubeil-Straße auf Beutezug gegangen. Eine Datschenbesitzerin entdeckte den Einbruch am Montag und rief die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass noch weitere drei Lauben aufgebrochen worden waren. Der Sachschaden bewegt sich nach Angaben der Behörde im vierstelligen Bereich.